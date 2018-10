Deel dit artikel:













Sportkantines in Drenthe veelvuldig slachtoffer van inbraak Plaatsen waar ingebroken is in sportkantines (foto: Politie Drenthe)

In de provincies Drenthe en Groningen is de afgelopen twee maanden 18 keer ingebroken in sportkantines. Dat laat de politie weten na navraag van RTV Drenthe.

Het gaat om de periode tussen 20 augustus en 5 oktober. De inbraken vonden voornamelijk plaats aan de oostkant van de twee provincies.



De buit bij deze diefstallen is zeer divers. Het gaat om onder meer eten en drinken, apparatuur en spaarpotjes. Vaak werd een ruit ingeslagen of een deurslot geforceerd om binnen te komen.



De politie raadt sportclubs aan om betongaas voor ramen te plaatsen en lampen met bewegingssensoren te installeren, eventueel met camera.