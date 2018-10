Dat de financiële zorgen omtrent Wildlands Adventure Zoo toenemen, verbaast de gemeenteraad van Emmen allerminst. Gisteravond werd bekend dat de gemeente het zogeheten risicoprofiel van Wildlands verhoogt.

"We schrokken niet echt van dit nieuws, omdat we goed op de hoogte worden gehouden", zegt Carmen Hoogeveen van D66. "We moeten ook niet bij de pakken neer gaan zitten", vindt fractievoorzitter Henk Huttinga van de ChristenUnie.De bezoekersaantallen van Wildlands blijven verder achter dan verwacht en dat is voor de gemeente Emmen reden om het zogeheten risicoprofiel te verhogen. Emmen schat de kans nu op 30 procent dat Wildlands leningen niet of niet compleet kan terugbetalen. Emmen heeft een belang van 59 miljoen euro in Wildlands."Wij moesten het nieuws uit de media vernemen", zegt Jan Fonhof van 50Plus. "Ik had liever gehad dat wethouder Jisse Otter het eerst aan ons had medegedeeld. Ik schrik hier heel erg van."Andere politieke partijen noemen het verstandig dat het risico is opgeschroefd. "Het is nu belangrijk om een oplossing voor het probleem te vinden", vindt Wim Moinat van de SP.“Je moet er niet aan denken dat Wildlands kapot zou gaan. Dat is niet alleen een probleem voor Emmen, maar een Drenthe-breed probleem. We zijn altijd kritisch geweest en dat zijn we nog steeds. Maar we hopen wel dat het voor elkaar komt.” Moinat ziet het nieuwe bedrijfsplan als de enige en laatste kans.Ook andere partijen zijn bezorgd, maar hebben nog steeds hoop. "Wij willen Wildlands nog een kans geven, want we denken dat ze een goede kant op willen gaan", aldus Carmen Hoogeveen van D66."Ik denk dat dit zeker nog een staartje krijgt, maar wij moeten dit in de fractie nog bespreken", zegt Pascal Schrik van Wakker Emmen. Dat geldt voor alle raadspartijen, want de begroting is gisteravond bij hen op de mat gevallen.De stukken worden tijdens een extra lange raadsvergadering besproken. Meerdere partijen hebben aangekondigd kritische vragen te gaan stellen.Wildlands laat weten in goed contact te staan met de gemeente en dat nu alle zeilen worden bijgezet voor de nieuwe koers die eind dit jaar ingeleverd moet worden.