Stedelijke kavelruil moet binnenstad Assen helpen Assen wil met een tweede proefronde voor stedelijke kavelruil vooral inzetten op vastgoed rond het Koopmansplein (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

De binnenstad van Assen is geselecteerd voor de tweede ronde van een landelijke proef voor stedelijke kavelruil. Assen is een van de acht geselecteerde locaties.

Geschreven door Margriet Benak

Volgens het college van B en W is stedelijke kavelruil een van de speerpunten in aanpak van de binnenstad.



Het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil is opgezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doel is om vrijwillige kavelruil een impuls te geven, zodat bijvoorbeeld binnensteden met veel winkelleegstand weer compacter worden.



Vrijwillig

Bij stedelijke kavelruil bepalen de eigenaren zelf, op vrijwillige basis, of ze grond en gebouwen gaan ruilen. Daarvoor maken ze samen een inrichtingsplan. Zo kunnen winkeliers uit winkelstraten met leegstand naar een levendig winkelgebied verhuizen. Achtergebleven panden kunnen dan tot woning omgebouwd worden. Bedoeling is dat niet alleen grote vastgoedbazen erop vooruit gaan, maar ook de kleinere ondernemers.



Ook de gemeente en binnenstadsvereniging Vaart in Assen willen het kernwinkelgebied kleiner maken en de retail concentreren in winkelstraten die aansluiten op het Koopmansplein. In de eerste pilot van 2016 tot dit jaar is een analyse gemaakt van de hele binnenstad om meer grip te krijgen op alle eigendomssituaties, loopstromen en gebiedsontwikkelingen van de afgelopen jaren. De informatie wordt nu gebruikt om het kernwinkelgebied te verbeteren, en slecht lopende winkelstraten te transformeren in woon-werkstraten.



Herontwikkeling rond Koopmansplein

Assen wil in de tweede pilotronde de stedelijke kavelruil koppelen aan herontwikkeling van het vastgoed rond het Koopmansplein, aantrekkelijke entrees naar de binnenstad en aanpak van de openbare ruimte. Ook wordt gekeken naar een transformatiefonds, waar overheid en vastgoedpartijen aan bijdragen.



Assen pakt de tweede pilot op samen met Vaart in Assen, vastgoedeigenaren en het Kadaster.



Geen geld, wel steun

Pas vanaf 2021 laat de nieuwe Omgevingswet van het rijk stedelijke kavelruil toe. Vooruitlopend daarop wordt er proefgedraaid in verschillende steden. De steden die meedoen delen elkaars ervaringen. De selectie van de binnenstad van Assen als locatie houdt niet meteen in dat er geld komt, maar wel ondersteuning.