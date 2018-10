Deel dit artikel:













Wie herkent deze grafornamenten? De teruggevonden grafornamenten (foto: Facebook politie Emmen) Nog een aantal van de ornamenten (foto: Facebook politie Emmen)

Afgelopen zomer zijn er op begraafplaatsen in Weiteveen, Erica en Emmen grafornamenten gestolen. De politie heeft een groot deel teruggevonden en is op zoek naar de eigenaren.

In juli zijn de ornamenten gestolen. Twee mannen wilden ze aan een metaalhandelaar verkopen, maar die vertrouwde het niet en belde de politie. Een 21-jarige man uit Schoonebeek en een 29-jarige plaatsgenoot zijn aangehouden. De zaak tegen hen loopt nog.



Een deel van de ornamenten is al teruggegeven aan de eigenaren, nadat zij na aangifte de spullen herkenden. In totaal hebben 28 mensen aangifte gedaan.