Woningcorporaties gaan anders bouwen Vanmiddag werd de verklaring ondertekend (foto: provincie Drenthe)

Acht woningcorporaties in onze provincie slaan de handen ineen om circulair bouwen in de provincie te stimuleren. Bij die manier van bouwen worden zo veel mogelijk grondstoffen en materialen op een slimme manier opnieuw gebruikt.

Naar eigen zeggen gaat het om de grootste gezamenlijke aanpak tot nu toe op dit vlak in de corporatiesector. Het is de bedoeling dat in april volgend jaar een begin wordt gemaakt om met ontwerpteams concrete, circulaire nieuwbouwprojecten te ontwikkelen.



Brancheorganisaties en provincie

Ook diverse brancheorganisaties en de provincie Drenthe sluiten zich bij het initiatief aan. Zij beloven de ontwerpers te adviseren en begeleiden met de nieuwste kennis en innovaties op het gebied van circulaire en CO2-neutrale woningen.



In steeds meer branches worden stappen gezet om meer met gerecycled materiaal te werken. De bouwsector in het bijzonder verbruikt veel grondstoffen, energie en water. Door hier duurzaam mee om te gaan, valt er hier volgens kenners veel te winnen.