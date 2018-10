Sexy boerinnen Annemiek en Natasja schitteren op Boerinnen Kalender

De Boerinnen Kalender is er weer! Gisteravond werd de kalender officieel gepresenteerd in het Overijsselse Bathmen.

Dit jaar staan er twee Drentse dames op: Annemiek Koekoek (25) uit Tynaarlo en Natasja Schenning (18) uit Wijster. De sexy foto van Annemiek is gebruikt voor de maand juni. Natasja is in de maand april te zien.De kalender wordt elk jaar gemaakt om het platteland een leuker, beter en sexyer imago te geven. "Mensen hebben een heel verkeerd beeld van boeren", zei Annemiek eerder . "Ik denk niet dat het alle vooroordelen over de landbouw weg neemt, maar een kalender als deze helpt wel."Sinds 2011 kunnen plattelandsvrouwen zich elk jaar opgeven om als 'agrarische pin-up' op de kalender te komen. Nieuw dit jaar is de kalender met boeren. "We vonden het na zeven jaar vol sexy boerinnen hoog tijd voor stoere boeren", zegt projectleider Vesta Kauffman. Het is nog wel even wachten op Drentse boerenhunks, want die staan er dit jaar niet op. Wie weet volgend jaar...