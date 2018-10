Getraumatiseerde militairen vinden thuis in Eelde

Thuisbasis Veteranen in Eelde wordt vandaag officieel geopend. De veteranenopvang voor ex-militairen met PTSS verhuisde in de zomer al naar de nieuwe plek, maar de afgelopen tijd werd er nog flink geklust aan het nieuwe onderkomen. Nu is het zo goed als klaar.

RTV Drenthe besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de veteranenopvang in Eelde. Twee veteranen met PTSS vertellen ons later deze dag hun aangrijpende verhaal.