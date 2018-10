Deel dit artikel:













Oranje begint uitstekend aan play-offs Oranje begon zonder Vivianne Miedema (foto: ANP)

De Nederlandse voetbalsters zijn uitstekend begonnen aan de play-offs voor het wereldkampioenschap in Frankrijk volgend jaar. Oranje won de eerste wedstrijd van de halve finale tegen Denemarken met 2-0.

Oranje startte zonder Vivianne Miedema. De spits uit Hoogeveen begon op de bank, omdat ze niet fit genoeg was om een hele wedstrijd te spelen.



In het uitverkochte Rat Verlegh Stadion in Breda was Shanice van de Sanden de grote uitblinkster met een assist en een doelpunt. Lineth Beerensteyn maakte de eerste treffer.



Enorme kans voor Miedema

Nederland was veroordeeld tot de play-offs nadat het begin september directe kwalificatie was misgelopen door te verliezen van Noorwegen.



Een maand later was Oranje dat vergeten. In een herhaling van de gewonnen EK-finale van 2017 (4-2) was het vlot combinerende Nederland veel te sterk voor de onmachtige Deense voetbalsters. De Nederlandse voetbalsters verzuimden echter om de returnwedstrijd tot een formaliteit te maken. Zo kreeg Miedema nog een enorme kans op de 3-0, maar haar inzet belandde op de lat.



Dinsdag zal blijken of de 2-0 voldoende is voor een finaleplek in de play-offs. In Denemarken wordt dan om 18.00 uur afgetrapt. In de andere halve finale van de play-offs spelen België en Zwitserland tegen elkaar.