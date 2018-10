Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Keiharde muziek van Rammstein is in heel Meppel te horen Een carillon, niet die van Meppel (foto: ANP/Alexander Schippers)

Het was de droom van Mannes Hofsink om beiaardier te worden, dat is iemand die een beiaard of carillon bespeelt. Dat lukte. Maar waarschijnlijk had 'ie nooit gedacht om dan muziek te spelen van de Duitse metalband Rammstein. Maar toch gaat ook dat gebeuren.

Vanmiddag om 14.00 uur klinken de klanken van Rammstein namelijk uit het carillon van de Grote Kerk in Meppel. Met Mannes Hofsink achter de toetsen.



Hofsink vertelt op Radio Drenthe hoe het zover gekomen is. "De plaatselijke muziekvereniging hield een veiling. Eén van de kavels was: een verzoeknummer op het Meppeler carillon. Toen dacht iemand, die wil ik hebben en dan wil ik een paar nummers van Rammstein horen!"



Hofsink wilde wel meewerken. "Maar ik kende die hele band Rammstein nog niet. Het was een grote uitdaging. Ik dacht: 'oké...', Ik moet zorgen dat ik veel tamtam ga maken op dat carillon. Maar wel zorgen dat er een herkenningstune in zit voor de luisteraar. Dat is mijn uitdaging."



Hofsink verwacht dat het wel heftig wordt. Hij speelt drie nummers van Rammstein: Mein Herz, Engel en Sonne.