Nieuw op TV Drenthe: Drenthe an Zee

Op TV Drenthe is vanavond de eerste aflevering van Drenthe an Zee te zien. Een wekelijks muzikaal programma op de zaterdagavond.

Drenthe an Zee is een muziekfeest vanaf het Ermerstrand, met optredens van onder meer de Dikdakkers, Henk Dokter, Esmee Smit, Marlous Oosting, Henk Wijngaard en Evening Stars. Presentatie is in handen van Spang!. Hij werd derde tijdens het afgelopen Drèents Liedtiesfestival De eerste aflevering van Drenthe an Zee is om 20.00 uur vanavond te zien op TV Drenthe. Iedere zaterdag van oktober is er weer een nieuwe aflevering.