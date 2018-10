Programma amateurvoetbal zaterdag

VOETBAL - Vanaf dit weekend kunt u het complete programma, alle uitslagen en ook de standen in het amateurvoetbal bekijken op onze site.

Vandaag komen de zaterdagamateurs in actie. De Drentse hoofdklasser, ACV, speelt op eigen veld de vijfde wedstrijd van het seizoen (tegen Staphorst) en voor de overige amateurclubs is het vandaag speelronde nummer 3.Bekijk hieronder het complete programma in het zaterdagvoetbal. Ook wordt er vanavond één wedstrijd gespeeld uit het zondagvoetbal, namelijk Valthermond - Germanicus (om 19.30 uur)