Regenboogzebrapad in Assen onthuld

Assen is een kleurrijk zebrapad rijker. Vanmiddag werd in de provinciehoofdstad namelijk een regenboogzebrapad geopend.

Het nieuwe zebrapad loopt over de Weiersstraat, vanaf de Weierspoort naar De Nieuwe Kolk.Het regenboogzebrapad werd juist vandaag onthuld, omdat vandaag het begin is van de regenboogweek. Een week waarin waarin extra aandacht wordt gevraagd voor de acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en interseksuele (LHBTI) mensen.Ook in andere gemeenten in Drenthe wordt aandacht besteed aan het begin van de regenboogweek. Zo hees Emmen de regenboogvlag.