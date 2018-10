Deel dit artikel:













Ko Vester niet meer op lijst SP: 'Ik ben teleurgesteld' Ko Vester staat niet op de SP-kieslijst (archieffoto RTV Drenthe)

Ko Vester uit Schipborg keert naar alle waarschijnlijkheid niet meer terug in de provinciale politiek. De SP'er had zich aangemeld als lijsttrekker voor de komende verkiezingen in maart. "Maar ik ben niet op de lijst geplaatst."

Vester vertelde in het Radio Drenthe-programma Cassata dat hij nog wel een termijn door wilde voor de SP, maar de partij heeft dus anders besloten. De SP schuift Greetje Dikkers uit Tynaarlo naar voren als nieuwe lijsttrekker. Op dit moment is Dikkers fractielid voor de SP in de provincie.



'Ik heb bedankt als lijstduwer'

Vester zit sinds 2007 in Provinciale Staten voor de SP. "Ik ben wel teleurgesteld. Ik heb voor mezelf overwogen: ga ik door of niet? Ik heb de keuze gemaakt om het wel te doen. Ik vind dat ik voor de SP de aangewezen persoon ben om de campagne te voeren. Maar de partij heeft gedacht: 'dat doen we niet'. Ik kon nog wel een plaats krijgen als lijstduwer, maar daar heb ik voor bedankt."



Toch is er nog een klein sprankje hoop voor de 72-jarige Vester om alsnog op de lijst te komen: leden van de SP zouden Vester nog terug kunnen stemmen. Dat moet dan op 29 oktober gebeuren, tijdens de ledenvergadering van de partij.



De SP heeft nu vijf zetels in Provinciale Staten. Bij de vorige provinciale verkiezingen was Wim Moinat uit Emmen de lijsttrekker voor SP. Hij staat nu tweede op de lijst.



Provinciale verkiezingen

De volgende provinciale verkiezingen zijn op 20 maart 2019.