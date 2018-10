Deel dit artikel:













Cassata #5: gasloos, dementievriendelijk en vrouwen op de arbeidsmarkt

Netwerkbeheerder Rendo en de gemeente Assen proberen het goede voorbeeld te geven om Drenthe van het gas af te krijgen. Daarover gaat het onder meer in deze aflevering van Cassata. Ook wordt de vraag beantwoord wat een dementievriendelijk Drenthe is? En waarom lonkt Hoogeveen nu ook ineens naar de Regio Zwolle? Speciale tafelgast is FNV-vrouw Ina von Pickartz, die in de bres springt voor betere kansen voor vrouwen op de noordelijke arbeidsmarkt.

00.43 - Hoe gaat Drenthe van het gas af? Directeur Eddy Veenstra van Rendo en wethouder Gea Smith van de gemeente Assen zijn aan het proefdraaien.



22.05 - Ina von Pickartz op de bres voor meer kansen voor vrouwen op de Noordelijke arbeidsmarkt.



27.10 - Op naar een dementievriendelijk Drenthe. Wethouder Joop Brink van de gemeente Coevorden legt uit wat dat inhoudt.



36.46 - Waarom sluit Hoogeveen zich aan bij de Regio Zwolle? Burgemeester Karel Loohuis licht het toe.



44.04 - Er zou weer een 'vrouwenvakschool' moeten komen. Ina von Pickartz van vakbond FNV gaat er verder op in.



50.56 - De actuele kwesties worden besproken door Ko Vester, Agens Mulder en Ina von Pickartz.



Presentatie:

Margriet Benak



Gasten:

Eddy Veenstra (directeur Rendo)

Gea Smith (wethouder gemeente Assen)

Ina von Pickartz (bestuurder vakbond FNV)

Ko Vester (fractielid SP in Provinciale Staten)

Agnes Mulder (Tweede Kamerlid CDA)

Karel Loohuis (burgemeester gemeente Hoogeveen)

Joop Brink (wethouder gemeente Coevorden)



Andere podcasts:

