DZOH de sterkste in reuzenderby tegen Klazienaveen Een middenveldduel tijdens Klazienaveen-DZOH (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - De derby tussen FC Klazienaveen en DZOH, de twee grootste verenigingen in de gemeente Emmen, werd met 1-2 door de gasten uit Emmen gewonnen.

Geschreven door René Posthuma

Toen na tien minuten spelen de eerste rookwolken waren opgetrokken stond het 0-2 voor DZOH. Na 8 minuten was het Ruud Klingenberg die de score opende. Amper een minuut later verzuimde Stan Kroeze de gelijkmaker binnen te tikken. In de tegenaanval kreeg DZOH een strafschop, die door Youri Keen werd binnengeschoten (0-2).



In het vervolg van de eerste helft probeerde Klazienaveen de score dragelijker te maken, kreeg ook wel een paar kansen, maar voor rust werd er niet meer gescoord.



Scherper

Klazienaveen, dat veel scherper aan de tweede helft begon dan de gasten, scoorde binnen acht minuten de aansluitingstreffer. Het schot van Stan Kroeze leek houdbaar, maar doelman Jordy Tent liet de bal onder zich doorglippen (1-2).



De thuisploeg was beter in de tweede helft, zonder dat het heel veel kansen wist te creëren. Het tempo lag veel te laag, zodat er voor het publiek weinig te genieten viel.



In de slotfase waren de beste kansen voor Klazienaveen, maar de verdiende gelijkmaker bleef uit, zodat de drie punten mee naar Emmen gaan.