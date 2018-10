Deel dit artikel:













Live Europacup handbal: Olimpus '85 - Hurry Up [afgesloten] Hurry Up neemt het op tegen Olimpus '85 (foto: RTV Drenthe / Stijn Steenhuis)

Dit weekend is er niet één, maar zijn er twee Wedstrijden van de Week! De handballers van Hurry Up komen namelijk twee keer in actie dit weekend in de Europacup. Ze nemen het op tegen Olimpus '85 uit Moldavië.





Beide wedstrijden zijn hier live te volgen. De wedstrijd begint vandaag om 16.00 uur. Morgen wordt de returnwedstrijd gespeeld, om 17.00 uur. De wedstrijden worden gespeeld in sporthal Angelslo in Emmen, Stijn Steenhuis geeft het commentaar.