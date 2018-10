Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eerste thuiszege voor ACV in hoofdklasse ACV-aanvoerder Sibril Sankoh (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft voor het eerst deze competitie een thuiswedstrijd gewonnen. De Assenaren waren in de Hoofdklasse B met 2-0 te sterk voor Staphorst.

ACV moest het dit prille seizoen aanvankelijk hebben van de uitwedstrijden. Drie duels op vreemde bodem leverden in totaal zeven punten op. In de enige thuiswedstrijd van deze competitie ging ACV vorige maand onderuit tegen AZSV (0-1). De ploeg van trainer Fred de Boer had voor eigen publiek ook al in actie moeten komen tegen Genemuiden, maar dat duel werd afgelast. Het kunstgrasveld op het Catawiki-sportpark was toen nog niet speelklaar.



Doelpunten

In het duel met Staphorst greep ACV al in de zesde minuut de leiding. Uit een voorzet van Ezra Schrijver was Justin Mulder trefzeker met een kopbal. Gijs Jasper had tien minuten voor het rustsignaal de 2-0 voor zijn rekening kunnen nemen, maar hij knikte voorlangs. Het voorbereidende werk was opnieuw van Schrijver. Vlak na de hervatting had Jasper zijn vizier alsnog op scherp staan en tekende hij voor het tweede doelpunt van de thuisclub.



Kansjes

ACV ontsnapte kort na de 2-0 aan een tegentreffer. De bal werd voor de lijn weggehaald door Robert Talens. ACV kreeg in het restant van de wedstrijd nog enkele kansjes om een derde keer toe te slaan, maar de 3-0 bleef uit. Door de overwinning springt de Drentse equipe naar de vijfde plaats in het klassement. Volgende week reist ACV naar Doorwerth voor een confrontatie met DUNO D.