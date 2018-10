Deel dit artikel:













Super zuiver rioolwater proeven in weekend van de wetenschap Gerrit Veenendaal trekt wereldwijd aandacht met de Puurwaterfabriek (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe)

Het water is lekker, of beter gezegd, heel gewoon als je het drinkt. Dat zeggen de bezoekers van de open dag in de PuurWaterfabriek in Nieuw-Amsterdam. Ze roken, kregen en pakten vandaag de kans op een rondleiding in een unieke fabriek.

Geschreven door Hielke Meijer

Het Weekend van de Wetenschap bestaat sinds 2012. Zo'n 350 Nederlandse bedrijven en instellingen openen de deuren. In Drenthe is dat maar een handvol en in die zin valt er nog een wereld te winnen. Het Waterschap Vechtstromen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) zien het nut er wel van in. Tientallen bezoekers ontvangen ze bij de rioolwaterzuivering en de PuurWaterfabriek ernaast.



Zeer schoon

Gerrit Veenendaal is directeur van de fabriek die in 2010 werd geopend. Veenendaal: "Het bijzondere is dat wij zeer schoon water maken van het water dat uit de rioolwaterzuivering komt. Er zit niets meer in, alleen maar water."



Het unieke van de fabriek is dat aan de extra zuivering vrijwel geen chemicaliën te pas komen. Het proces werkt met bacteriën die groeien op koolstof en zo aangepast zijn dat ze allerlei chemische stoffen omzetten. Daarna wordt met membramen ook het zout uit het water gefilterd.



8.200 kubieke meter water produceert de PuurWaterfabriek per dag De NAM gebruikt dat pure water bij het oppompen van stroperige olie in de omgeving van Schoonebeek.



Super interessant

Marielle Sluijter is samen met Bram en Justin gekomen. "Ik vind het super interessant. Vooral om te zien dat er hier super zuiver water uit komt. Als je het daar bij de rioolzuivering ruikt, nou dat is niet te doen. En hier ruik je niks meer. Super interessant." Bram vindt het "leuk" en Justin "had gedacht dat het heel anders gaat".



Veenendaal: "We hebben hier heel veel interessante technieken staan en normaal is de fabriek dicht voor bezoekers. Maar we willen heel graag dat mensen technische opleidingen starten en we hopen vooral dat er veel jongeren komen. En uiteraard zijn ook mensen uit de omgeving welkom."



Vraag beantwoord

Peter Roos woont in de wijk De Rietlanden vlakbij de fabriek. "Ik kom hier vaak langs en dan zie je alleen maar een gebouw en dan is het leuk om hier eens heen te gaan. Ik wou wel weten hoe ze dat hier doen en wat er met dat water gebeurt. En die vraag is wel beantwoord."



Slotstuk van de rondleiding is de proeverij van een bekertje puur water. En dat water vinden de bezoekers verrassend 'lekker'.