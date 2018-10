Deel dit artikel:













Graffiti siert oude brandweerkazerne in Emmen Graffiti siert oude brandweerkazerne in Emmen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) Illustratoren leven zich dit weekend uit (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De oude garages worden versierd (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Grote letters, een auto en een atoomwolk. Illustratoren en graffiti-artiesten uit het hele land leven zich dit weekend uit op de voormalige brandweerkazerne aan de Van Schaikweg in Emmen.

Geschreven door Janet Oortwijn

De kazerne staat al een poos leeg en staat op de nominatie om gesloopt te worden. Op de plek komen woningen. De illustratoren en kunstenaars zorgt ervoor dat het pand er in zijn laatste dagen nog mooi bijstaat.



Samen met de gemeente Emmen is besloten dat in de beschildering enkele punten terugkomen, zoals de oude bestemmingen van het pand (brandweerkazerne/ambulancepost) en de onderliggende bunker.