Uitslagen en standen in het zaterdagvoetbal

VOETBAL - Het Asser ACV boekte vanmiddag de eerste thuiszege van het seizoen. Staphorst werd met 2-0 verslagen. De Assenaren klommen door de zege naar plek 5 in de hoofdklasse B. HZVV is het seizoen in de 1e klasse uitstekend begonnen. De Hoogeveners versloegen Winsum met 2-0 en hebben na drie duels de volle mep.





​ In diezelfde eerste klasse leed Noordscheschut de derde nederlaag op rij. De formatie van Marc van Meel ging op eigen veld onderuit tegen Be Quick Dokkum (2-3). De Drentse club stond lang met tien man na een rode kaart, maar wist toch de 0-2 achterstand weg te werken. Maar uiteindelijk ging 'de Schutters' toch onderuit.Bekijk hieronder alle uitslagen en standen in de klassen met Drentse clubs...