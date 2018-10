Deel dit artikel:













Hurry-Up kan na heenduel ticket naar Portugal al boeken Hurry-Up kende na rust weinig moeite met Olimpus-85 (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Hurry-Up staat met anderhalve been in de volgende ronde van de Challenge Cup. In het Europese heenduel werd Olimpus-85 uit Moldavië in de tweede helft ingemaakt: 16-30. Zondagmiddag is de return opnieuw in Emmen.

AM Madeira Andebol

In de tweede helft wist Hurry-Up wel bij te schakelen en veegden de Zwartemeerders de vloer aan met de gasten in het roze en wit. In de omschakeling zorgde topschutter Tommie Falke voor een veilige marge. Daardoor kon het coachduo Remer/Kremer jongelingen laten invallen. Tieners Sander Bos en Harm Meijer waren verantwoordelijk voor respectievelijk de 14-23 en 14-24.



Met een prachtige vlieger van Ronald Suelmann op Tommie Falke werd het thuispubliek drie minuten voor tijd getrakteerd op een toegift (16-28). Wanneer Hurry-Up de volgende ronde van de Challenge Cup haalt, komt het AM Madeira Andebol uit Portugal tegen.



Live

De return in de Challenge Cup wordt zondagmiddag om 17:00 gespeeld en is opnieuw live te zien op de website van RTV Drenthe.