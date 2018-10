Noordscheschut ondanks knappe inhaalrace weer met lege handen

VOETBAL - Noordscheschut wacht na drie duels in de 1e klasse E nog steeds op het eerste puntje. De formatie van trainer Marc van Meel was op eigen veld niet opgewassen tegen Be Quick Dokkum: 2-3.

Voor Noordscheschut is de start van het seizoen flink in het water gevallen. In de voorgaande weken werd ook al verloren van d' Olde Veste en Groningen vv. In de wedstrijd tegen Be Quick Dokkum ging het voor Noordscheschut fout in de laatste tien minuten van de eerste helft. Eerst tekende Frits Venema voor de 0-1, waarna Ynte Koopal de score vlak voor rust verdubbelde."In de eerste helft is ons niveau diep gezakt", geeft Van Meel aan. "We kwamen niet in de duels en kregen ook het middenveld niet in handen. We hebben na rust enkele veranderingen doorgevoerd, maar incasseerden toen een nieuwe tik", doelt de Noordscheschut-trainer op de rode kaart voor Danny Bouwman.Met een man minder knokten de Schutters zich niettemin knap terug in de wedstrijd. Ton Kamping scoorde met een prachtig afstandsschot en Rijnald Vos tekende zelfs voor de 2-2. "Toen stond de wedstrijd op zijn kop", aldus Van Meel. "We zijn risico's blijven nemen, maar helaas viel het uiteindelijk de kant van Be Quick op."Het zat Noordscheschut bovendien niet mee. Een harde vrije trap van Melvin Mol belandde na de 2-3 tegen de paal. Door het derde verlies op rij zakt Noordscheschut van de tiende naar de twaalfde positie op de ranglijst. Over een week wacht het bezoek aan het Groningse Oranje Nassau."We zijn dit seizoen kwalitatief duidelijk minder geworden", beseft Van Meel. "Maar over de eerste twee wedstrijden was ik wel tevreden. Er zit meer in dan er tot nu toe uitkomt. Alleen was de eerste helft van vandaag wel een tegenvaller."