'Ik heb nog maandenlang bij de dader in de buurt moeten rondlopen, verschrikkelijk'

Een bijzondere dag voor Marianne de Voogd vandaag. Voor het eerst werd er geprotesteerd in het kader van seksueel kindermisbruik bij het hoofdkantoor van Jehova's Getuigen in Emmen.

"Dat hebben we nog niet eerder zo gehad in Nederland", zegt ze. "En we hebben het nodig om het probleem aan te pakken."De Voogd is nu 54 jaar, tussen haar twaalfde en veertiende werd zij misbruikt toen zij in Meppel woonde. De ouderling was een vijftiger met veel aanzien in de gemeenschap."Het is een gesloten gemeenschap", zegt De Voogd. "Daarnaast hebben ze een eigen rechtbank. Als je berouw toont, dan mag je blijven. Dan komt er niemand achter en als je er wel uitgezet wordt, komt ook niemand er achter. Diegene loopt een paar maanden later alweer langs de deuren."De Voogd ondernam actie toen de ouderling het ook bij een vriendin probeerde. Zo kwam ze er achter dat ze niet de enige was. De man kwam voor de interne rechtbank. De ouderling toonde berouw en mocht daarom blijven. "Ik heb nog een hele tijd lang naast de dader moeten zitten en bij hem in de buurt moeten rondlopen. Dat was echt verschrikkelijk."Op haar zeventiende werd De Voogd ervan beschuldigd seks te hebben met haar toenmalige vriend. "Seks? Daar moest ik toen niet eens aan denken door het misbruik." De Voogd moest zich voor de interne rechtbank verantwoorden. "Ik toonde geen berouw, ik had het niet gedaan. Het werd voor mij een principe kwestie."Daarom moest ze de gemeenschap verlaten. Na jarenlange therapie kwam De Voogd er weer bovenop. "Ik was toen zo jong, ik kon het niet allemaal bolwerken. Nu ben ik 54 jaar en gaat het goed, ik kan mijn ei kwijt in mijn werk. Maar er zijn altijd weer triggers waardoor je er aan denkt."De Voogd hoopt dat met het protest de politiek en de organisatie wakker geschud wordt. "Al help ik er maar één kind mee, dan heeft het voor mij al zin. Jehova's Getuigen doet net alsof er niks aan de hand is. Terwijl er ruim driehonderd meldingen zijn binnengekomen. Dat kan gewoon echt niet. De organisatie moet aangepakt worden en er moet een onafhankelijk onderzoek komen om het probleem aan te pakken", eindigt ze.Het bestuur van Jehova's Getuigen in Emmen was ook uitgenodigd. Zij hebben geen gehoor gegeven aan de uitnodiging en lieten zich niet zien.