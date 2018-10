HZVV speelt niet goed maar wint wel van Winsum

VOETBAL - HZVV blijft meedoen in de top van de van de zaterdag 1e klasse E. De ploeg van trainer Gert van Duinen boekte een 0-2 overwinning bij Winsum. Daarmee is de ploeg gedeeld koploper met 9 punten uit drie duels.

"Wij waren wel de betere partij, maar ons spel was niet om over naar huis te schrijven", aldus de oefenmeester van de Hoogeveners. "Het was een wedstrijd met veel duels, wat in het voordeel van Winsum was."Bij rust was het 0-0. Dat HZVV uiteindelijk toch redelijk simpel won, is volgens de trainer te danken aan Kelly Joao, die in de tweede helft goed inviel. "Hij passeerde een aantal keren zo maar een paar man en uit een van zijn acties viel ook de 0-1." Een gouden wissel dus? "Zo wil ik het niet noemen, haha. Misschien had ik hem er wel vanaf het begin in moeten zetten."Vlak na rust moest Winsum verder met tien man, na een rode kaart. Volgens Van Duinen betekende dat niet het keerpunt in de wedstrijd. "Ik had het idee dat we beter met 11 tegen 11 door hadden kunnen voetballen."HZVV won dus met 0-2. Doelpunten werden gemaakt door Noah ten Brinke in de 73ste minuut. Romano Djababoe maakte er in de absolute slotfase 0-2 van.De doelstelling blijft na drie duels en de maximale score ongewijzigd. "Wij willen gewoon kampioen worden en hebben daar ook de spelers voor", concludeert Van Duinen.