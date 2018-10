Pechtold: Affaires speelden geen rol bij mijn aftreden

Alexander Pechtold heeft vanmiddag op het partijcongres van D66 in Den Bosch zijn vertrek aangekondigd als partijleider."Dinsdag neemt hij afscheid en vertrekt hij uit de Tweede Kamer.

Volgens Pechtold is het 'tijd voor een nieuw generatie'. In zijn afscheidsspeech benadrukte de D66-voorman dat zijn afscheid niets te maken heeft met de perikelen rond zijn privéleven. "Twitteraars, reaguurders en andere gezelligerds, ze zullen ongetwijfeld denken – én gaan schrijven – dat recente publicaties mij tot dit besluit hebben gebracht. Ik moet ze teleurstellen."Ex-D66 steunraadslid voor Meppel Anne Lok, die vier jaar een relatie had met de D66-leider, schreef ruim een maand geleden in haar ontslagbrief dat ze niet meer geloofwaardig kon functioneren nadat haar relatie met Pechtold 'op een pijnlijke manier eindigde'. Pechtold kwam verder ook in opspraak door berichten over een appartement dat hij van een vriend had gekregen.Fractievoorzitter van D66 in Meppel Jeannet Bos was verbaasd over het moment dat Pechtold zijn afscheid aankondigde. "Maar het is goed dat hij het doet, Ik denk dat de tijd daar is. De affaires hebben volgens mij wel een rol gespeeld. Ik denk dat je alles bij elkaar moet pakken en dat nu het moment daar is."D66 lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Drenthe Anry Kleine Deters reageert met "Het is goed zo", op het vertrek van Pechtold. Kleine Deters was een maand geleden uiterst kritisch over het gedrag van de partijleider. In het RTV Drenthe programma Cassata vertelde ze dat ze een hartig woordje had gesproken met Pechtold, omdat ze vond dat zijn gedrag de partij schade toebracht.