Voorwaarts te sterk voor dames E&O Dames E&O verliezen van Voorwaarts

HANDBAL - De dames van E&O konden zaterdagavond niet verrassen tegen Voorwaarts. De nummer twee van de ranglijst was met 19-29 te sterk.

E&O begon slecht aan de wedstrijd en keek al snel tegen een 0-4 achterstand. De ploeg van trainer Henk Smeenge knokte zich echter terug in de wedstrijd en kwam bij 5-5 langszij.



Er volgde een spannende fase, waarin de thuisploeg op 11-10 zelfs brutaal een voorsprong nam. E&O kon de voorsprong niet vasthouden en keek halverwege de wedstrijd tegen een 12-15 achterstand aan.



Net als in de eerste helft, begon de het team uit Twello uitstekend aan de tweede helft en scoorde weer vier keer achter elkaar. Dit keer kon E&O niet terugkomen in de wedstrijd en verloor de wedstrijd uiteindelijk met duidelijke cijfers 19-29.



Na vijf wedstrijden heeft E&O slechts één keer kunnen winnen en de overige wedstrijden verloren.