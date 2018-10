Oud-hoofdredacteur Eef Brouwers (79) overleden

Voormalig journalist en oud-directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst Eef Brouwers is vandaag overleden op 79-jarige leeftijd.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Brouwers was van 1977 tot 1982 hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden, een van de voorlopers van het Dagblad van het Noorden.Brouwers begon zijn carrière als schrijvend journalist in Groningen. Ook werkte hij in 1966 bij de RONO, de voorganger van RTV Drenthe. Daarna werd hij landelijk bekend als nieuwslezer bij het NOS Journaal en als presentator bij NOS Studio Sport.In 1983 werd Brouwers hoofd voorlichting bij Philips, die functie vervulde hij tot 1995. Vanaf dat jaar tot 2004 was Brouwers directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst.