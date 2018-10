Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Slechte dag voor Drentse volleybalteams Slechte dag volleybalteams (Foto: RTV Drenthe/archief)

VOLLEYBAL - Een slechte dag voor de Drentse volleybalteams. In de Topdivisie en Eerste Divisie gingen zaterdagavond alle wedstrijden verloren.

Sudosa Desto-Rijswijk 0-3

In de Topdivisie wachten de mannen van Sudosa Desto nog op de eerste overwinning. Nadat de eerste twee wedstrijden met 2-3 verloren gingen, was Rijswijk, in Assen, met 3-0 te sterk.



De eerste set werd door de gasten met 22-25 gewonnen. Set 2 ging voor de Assenaren met 17-25 verloren, terwijl de derde set eindigde in 18-25.



Na drie wedstrijden heeft Sudosa 2 punten en staat op een tiende plaats op de ranglijst.



Scylla-Olhaco 4-0

Olhaco ging in Wageningen met 4-0 onderuit tegen Scylla. Nadat de Hoogeveners in de eerste set nog dicht in de buurt van de thuisploeg konden blijven (25-23), gingen set 2 en 3 met ruime cijfers verloren (25-14 en 25-17). In de vierde set was het iets spannender, maar ook deze set ging, met 25-21, naar de thuisploeg.



Na twee wedstrijden heeft Olhaco vier punten vergaard in de eerste divisie en staat op een tiende plaats.



VC Sneek 2-Sudosa Desto 3-1

Net als de mannen konden ook de vrouwen van Sudosa Desto niet winnen. In Sneek werd er met 3-1 van het tweede team van de plaatselijke volleybalclub verloren.



De eerste twee sets waren een prooi voor de thuisclub met 25-18 en 25-23. De derde set werd met ruime cijfers door de Assenaren gewonnen (17-25). De laatste set ging echter weer naar de thuisclub. Dit keer werd het 25-17 voor Sneek.



Na twee overwinningen was dit de eerste nederlaag voor Sudosa Desto in de eerste divisie.



VC Bolsward-Tjoba 4-0

Tjoba kon in Friesland niet verrassen, Bolsward was met 4-0 te sterk. Het team uit Klazienaveen wacht nog op de eerste overwinning in de eerste divisie dit seizoen.



De Friezen waren met duidelijke cijfers te sterk en wonnen de sets met groot verschil. 25-19, 25-22, 25-20 en 25-19.