Valthermond morele winnaar na 3-3 tegen Germanicus Valthermond en Germanicus in evenwicht (Foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOETBAL - Valthermond en Germanicus hebben elkaar in een heerlijk duel in evenwicht gehouden. De thuisclub boog in de tweede helft een 1-3 achterstand om: 3-3.

Geschreven door Ger Hensen

Valthermond begon uitstekend op het eigen sportpark De Meent. Uit een vrije trap schoot Lars Baas al in de vierde minuut de 1-0 binnen. Een handsbal in de Valthermond-defensie schonk Germanicus na een kwartier een buitenkansje op de gelijkmaker. Vanaf de penaltystip faalde Roelof van Dijk niet: 1-1.



Beste spel

Na die treffer had Germanicus duidelijk het beste van het spel. De 1-2, tien minuten voor rust, kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Uit de rebound scoorde Marco Verhoef van dichtbij. Germanicus leek de wedstrijd enkele minuten na rust te beslissen met de 1-3 van Pim van der Veen.



Weer penalty

Valthermond richtte zich niettemin op en was via Baas dicht bij de 2-3. Zijn vrije trap belandde tegen de lat. Halverwege de tweede helft was het alsnog raak voor Valthermond. Na een overtreding in het strafschopgebied van Germanicus ging de bal op elf meter. Demy te Velde klaarde de klus: 2-3.



Kunststukje

Beide teams kregen in de slotfase kansen, maar alleen Valthermond scoorde nog een keer. Met een fraai kunststukje tekende Rick Schlimbach voor de 3-3. Vlak voor tijd lonkte alsnog de zege voor Germanicus, maar een inzet van Fabian Greve eindigde tegen de lat.