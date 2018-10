Deel dit artikel:













E&O stuurt Lions 2 met grote nederlaag terug naar Limburg Trainer Freek Gielen wint voor het eerst met E&O (Foto: RTV Drenthe/Archief)

HANDBAL - In de eredivisie hebben de mannen van E&O een grote overwinning behaald op het tweede team van Lions. In Emmen won de ploeg van trainer Freek Gielen met 33-26 van de nummer vier van de ranglijst. Het was de eerste overwinning van E&O dit seizoen.

Net als eerder op de avond bij de vrouwen, begonnen de mannen van E&O ook matig aan de wedstrijd en keken al snel tegen een 1-3 achterstand aan.



E&O kwam op 5-4 voor het eerst op voorsprong om deze voorsprong niet meer uit handen te geven. De jonge ploeg liep steeds verder uit en behaalde een maximale voorsprong van twaalf punten.



In de slotfase lieten de Emmenaren de Limburgers iets terugkomen, om uiteindelijk met zeven treffers verschil de wedstrijd te winnen.



Lex Baas en Daniel van der Ham werden topscorer voor E&O met vijf doelpunten. Na vier wedstrijden staat E&O in de middenmoot van de Eredivisie met vier punten.