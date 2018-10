Deel dit artikel:













Concurrenten verliezen: Nu is het aan FC Emmen Anco Jansen en Nicklas Pedersen vormen tegen Fortuna Sittard net als tegen PEC Zwolle het spitsenduo (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen kan zichzelf een meer dan uitstekende dienst bewijzen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, morgenmiddag om 12.15 uur. Alle concurrenten van de Drentse club gingen gisteren en vanavond onderuit. Een zege op de club uit Limburg, de eerste thuisoverwinning van het seizoen, betekent dat het gat met hekkensluiter NAC groeit naar zeven punten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

NAC verloor vrijdagavond met 2-1 van FC Utrecht, FC Groningen ging onderuit in Den Haag (1-0) en De Graafschap kreeg op eigen veld een flinke draai om de oren van SC Heerenveen: 0-5.



Het is duidelijk, als FC Emmen de concurrenten (inclusief Fortuna Sittard) nog meer pijn wil doen dan moet de Drentse club dat morgen doen. Bij winst groeit het gat naar NAC naar 7 punten. Bovendien blijft de Drentse club dan voldoen aan de doelstelling van trainer Dick Lukkien die één op één wil scoren. Met 7 punten uit 7 duels voldoet de Drentse club nog steeds aan die 'eis'. Bovendien gaat Emmen met een driepunter met een heerlijk gevoel de interlandweek in (met een voetballoos weekend in de eredivisie).



Onderlinge resultaten

FC Emmen en Fortuna Sittard stonden 36 keer in competitieverband tegenover elkaar en FC Emmen won daarvan bijna de helft met 17 winstpartijen tegenover slechts 9 voor de Limburgers naast 10 gelijke spelen. In Emmen won de thuisclub 8 keer, vijf duels gingen naar Fortuna Sittard en ook vijf maal werd er gelijkgespeeld.



Fortuna Sittard

Fortuna Sittard pakte tot nu toe zes punten in de eerste zeven wedstrijden en dat in een fase waarin de ploeg ook Ajax en PSV trof. De formatie, die in Emmen wordt gesteund door 300 fans uit Sittard, won één uitduel dit seizoen (bij NAC met 2-3). Verder werden er punten gepakt tegen Willem II, FC Utrecht en Excelsior. Andrija Novakovich is topschutter van de Fortunezen. De spits, die ook door Emmen werd begeerd deze zomer, maakte er al vier. Vermoedelijk start de Limburgse ploeg met Alexei Koselev, Alessandro Ciranni, Branislav Ninaj, Wessel Dammers, Marco Ospitalieri, José Rodriguez, Jorrit Smeets, Ahmed El Messaoudi, Mark Diemers, Lisandro Semedo en Andrija Novakovich.



Pedersen en Chacon in basis

Bij FC Emmen start Nicklas Pedersen weer in de basis en zal hij voorin worden vergezeld door Anco Jansen. Ook Michael Chacon krijgt vermoedelijk weer een basisplek, nadat hij het duel vorige week bij Heracles vanwege een blessure moest laten schieten. Jafar Arias en Luciano Slagveer beginnen op de bank en Reuven Niemeijer is, vanwege de botsing vorige week in het Polman Stadion in Almelo, niet van de partij. De vermoedelijke elf basisspelers van FC Emmen: Kjell Scherpen, Gersom Klok, Keziah Veendorp, Nick Bakker, Caner Cavlan; Michael Chacon, Hilal Ben Moussa, Glenn Bijl, Alexander Bannink; Anco Jansen en Nicklas Pedersen.



Live op Radio Drenthe

FC Emmen - Fortuna Sittard begint om 12.15 uur en uiteraard doet Radio Drenthe Sport LIVE verslag. De uitzending van Radio Drenthe Sport begint om 12.00 uur.