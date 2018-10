Luister hier LIVE naar FC Emmen - Fortuna Sittard

VOETBAL - Alle uitslagen van dit weekend tot nu toe waren gunstig voor FC Emmen. Vanmiddag kan de Drentse club het feestje compleet maken door te winnen van nog een directe concurrent, Fortuna Sittard.

NAC, FC Groningen en De Graafschap gingen onderuit en staan met respectievelijk 3, 4 en 7 punten (die laatste met een duel meer gespeeld dan Emmen) onder de Drentse club. Ook Fortuna staat onder de formatie van trainer Dick Lukkien en heeft zes punten uit 7 wedstrijden, wat één punt minder is dan Emmen heeft verzameld.FC Emmen - Fortuna Sittard is van minuut tot minuut te volgen via de liveblog en natuurlijk ook LIVE op Radio Drenthe. René Posthuma en Niels Dijkhuizen zijn de verslaggevers.