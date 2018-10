Programma amateurvoetbal zondag

VOETBAL - De zondagamateurs, vanaf de 1e klasse, spelen vandaag hun derde competitiewedstrijd van het seizoen terwijl de hoofdklassers alweer toe zijn aan speelronde nummer 6.

vv Hoogeveen is na vijf duels de trotse koploper in de hoofdklasse B en speelt vandaag op eigen veld tegen middenmoter Hollandia. MSC hoopt vandaag de eerste zege te boeken, op eigen veld tegen Fortuna Wormerveer. Alcides moet op bezoek bij De Bataven en Achilles 1894 probeert de toppositie (nu 3e) vast te houden in het uitduel tegen AWC.Bekijk hieronder het complete programma van vanmiddag en de rangen en standen tot nu toe...