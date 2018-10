LIVE Zware tijden voor recorddarter: 'Ik wou dat ik lekker in mijn bedje lag'

Frank Posthumus uit Assen is nog steeds bezig met zijn recordpoging darten. Hij wil 60 uur aan een stuk door dartpijltjes gooien en daar is hij vrijdagavond om 19.00 uur mee begonnen. Met de recordpoging wil hij geld ophalen voor de Stichting Ambulance Wens.

Zondagmorgen rond 9.00 uur had hij nog 26 uur te gaan. Posthumus heeft 217.000 punten gegooid van de oorspronkelijke twee miljoen die hij in gedachten had. "Dat is een onmogelijk aantal", beseft de darter zich nu. "Ik hoop dat ik de zestig uur kan volmaken."Posthumus heeft inmiddels te kampen met rugproblemen en ook zijn ogen beginnen moeite te krijgen met focussen: "Dat komt door het turen naar het bord." De darter heeft genoten van de zaterdagavond en -nacht in Ons Cafe aan de Brinkstraat in Assen.Veel mensen kwamen hem aanmoedigen. "Het leek wel of de hele stad meeleefde", vertelt Frank Posthumus terwijl hij stug blijft door gooien. Zondagochtend is de kroeg zo goed als leeg, alleen een paar vrienden zijn aanwezig. Het zijn zware momenten voor de darter die het steeds zwaarder krijgt. "Ik wou dat ik lekker in mijn bedje lag."De enthousiaste Posthumus hoopt 25 duizend euro op te halen met zijn actie. "Een paar jaar geleden raakte mijn schoonmoeder ernstig ziek. We zijn toen nog één keer met de hele familie naar de Efteling geweest. Een week later overleed ze. Haar laatste wens kon uitkomen door de Stichting Ambulance wens, die alles perfect hadden geregeld", zegt Posthumus.