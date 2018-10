LIVE einde in zicht voor recorddarter: 'Soms moeten ze me even wakker maken'

Het overgrote deel van zijn recordpoging om zestig uur achter elkaar te darten zit erop voor Frank Posthumus uit Assen. Om 11 uur kan hij het wereldrecord op zijn naam zetten. Als hij wakker blijft tenminste.

"Af en toe sta ik even te wankelen op mijn benen", zegt de Assenaar, die al sinds vrijdagavond 19.00 uur pijltjes gooit om geld op te halen voor Stichting Ambulance Wens. Ook heeft Posthumus last van een ontstoken enkel.Twee keer had hij echt een dipje zondag. "Maar de mensen hier hebben me erdoorheen gesleept", zegt Posthumus maandagochtend rond kwart voor zeven vanuit Ons Café aan de Kerkstraat in Assen. "Middenin de nacht is het het moeilijkst. Soms moeten de jongens me even wakker maken. Dan duwen ze me even aan. We hebben hier met elkaar de leus 'En doorrr!' en dan ga ik weer verder." Hij heeft inmiddels zeven keer 180 gegooid.Zijn doel om behalve zestig uur ook nog twee miljoen punten te halen, redt hij niet. "Ik heb nu 303.834 punten, dus dat lukt niet." Maar het puntenaantal is uiteindelijk bijzaak.Veel mensen kwamen hem afgelopen weekend aanmoedigen. Posthumus: "Het leek wel of de hele stad meeleefde." Zondagochtend was de kroeg zo goed als leeg en had hij het heel moeilijk. "Ik wou dat ik lekker in mijn bedje lag", zei hij.De enthousiaste Posthumus hoopt 25 duizend euro op te halen met zijn actie. "Een paar jaar geleden raakte mijn schoonmoeder ernstig ziek. We zijn toen nog één keer met de hele familie naar de Efteling geweest. Een week later overleed ze. Haar laatste wens kon uitkomen door de Stichting Ambulance wens, die alles perfect hadden geregeld", zegt Posthumus.