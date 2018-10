'Wolf' gezien bij Dalerpeel en Zwinderen, experts twijfelen

Buurtpreventie Dalerpeel is alert: er zou een wolf zijn gezien in het natuurgebied aan de Berkmeerweg en Witteweg. Op de Facebookpagina wordt gewaarschuwd voor het dier.

Met name eigenaren van vee en katten moeten opletten, aldus de Buurtpreventiegroep.In de reacties op het bericht en op Twitter zijn ook wat foto's opgedoken van het dier. Het valt niet met duidelijkheid te zeggen of het hier echt om een wolf gaat:Ook in Zwinderen, iets ten noorden van Dalerpeel, hebben mensen de vermeende wolf gezien.Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland weet het zo net nog niet. "We hebben de foto gezien, maar die is te slecht om vast te kunnen stellen dat het om een wolf gaat. Wat we wel zien is dat de staart tot op de grond hangt, en dat is een sterke indicatie dat het hier om een hond gaat, en niet om een wolf. Maar dat kunnen we niet met honderd procent zekerheid zeggen."