Ravage bij tankstation op de A28 bij Staphorst De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Henry Wallinga) De auto ramde twee pompen (foto: Henry Wallinga) De benzinepomp is op de twee pompen na weer open 9foto: Henry Wallinga)

Een personenauto heeft vannacht een tankstation aan de A28 geramd en een enorme ravage aangericht, net over de provinciegrens bij afslag Staphorst.

De auto raakte van de snelweg, ramde een verkeersbord, vloog rakelings langs de vangrail en botste daarna op twee pompen van tankstation Dekkersland.



Pompen ontwricht

Het is niet duidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Niemand raakte gewond bij de crash. De voorkant van de auto is zwaar beschadigd. De benzinepompen zijn door het geweld van de klap ontwricht.



Het tankstation is een poos helemaal dicht geweest, nu is het op de twee beschadigde pompen na weer open.