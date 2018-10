Deel dit artikel:













Laura Dijkema zet zegereeks met Oranje volleybalvrouwen voort Laura Dijkema in Oranjetenue tijdens een eerdere wedstrijd (foto: ANP/Pim Waslander)

VOLLEYBAL - De Nederlandse volleybalsters zijn na zes wedstrijden op het WK in Japan nog altijd ongeslagen. De ploeg met spelverdeelster Laura Dijkema uit Beilen opende de tweede ronde in Nagoya met een overtuigende zege in drie sets op Puerto Rico (25-16 25-15 25-20). Het was de zesde overwinning op rij.

Oranje won in de eerste ronde alle vijf de wedstrijden en stroomde daardoor als ongeslagen groepswinnaar door naar de tweede ronde. Na Puerto Rico treffen de volleybalsters nog de Dominicaanse Republiek (maandag), Brazilië (woensdag) en Servië (volgende week donderdag). De eerste drie uit de poule plaatsen zich voor de Final Six. Nederland staat tweede achter Servië, dat ook alles won, maar nog geen set verloor.



De volleybalsters van het Caribische eiland werden op alle fronten afgetroefd door de soepel draaiende machine van Oranjecoach Morrison. Lonneke Sloetjes tekende voor de meeste punten (11), ook Yvon Beliën en Anne Buijs (beiden 8) waren op dreef. Laatstgenoemde maakte via een blok aan het net het winnende punt.



Sloetjes, Beliën en Buijs vormden de basis met Maret Balkestein-Grothues, Laura Dijkema en Nicole Koolhaas. Kirsten Knip speelde als libero. Celeste Plak, Britt Bongaerts en Nicole Oude Luttikhuis stonden ook veelvuldig in het veld. Oranje overklaste Puerto Rico in de eerste twee sets, alleen in het derde bedrijf kon Puerto Rico aardig mee. "We zetten ze constant onder druk en maakten het verschil met onze service'', zei aanvoerster Balkestein. "We gaan lekker, maar zijn er nog niet. Iedere zege brengt ons dichter bij de medaille die we zo graag willen winnen.''