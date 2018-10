Blunderend FC Emmen laat zekere zege uit handen glippen

VOETBAL - FC Emmen leek tegen Fortuna Sittard op weg naar de eerste thuiszege van het seizoen, maar door blunders kwam die zege er niet. Een 3-1 voorsprong werd in de slotminuten uit handen gegeven: 3-3.

Door dat gelijkspel staat Emmen 14e in de eredivisie met 8 punten uit 8 duels. Het gat met hekkensluiter NAC is vijf punten.FC Emmen mag het zichzelf aanrekenen dat het zonder driepunter van het veld stapte vanmiddag. De formatie van trainer Dick Lukkien dicteerde het grootste gedeelte van de wedstrijd, stond twee keer met twee goals verschil voor (2-0 en 3-1), maar ging door eigen fouten ten onder.Alexander Bannink zorgde in de eerste helft voor de terechte 1-0 en die score werd halverwege de tweede helft door invaller Jafar Arias verdubbeld. Uit het niets, door een fout van Keziah Veendorp, kwam Fortuna op 2-1. Semedo mocht zomaar af op Kjell Scherpen en scoorde beheerst. Het antwoord van de thuisclub kwam razendsnel. Net als bij de 1-0 werd Bannink door Anco Jansen voor Fortuna-doelman Coselev gezet en wederom scoorde de middenvelder: 3-1.De buit leek nu toch echt binnen. Leek, want in de laatste tien minuten ging het hopeloos fout. Bij de 3-2 van invaller Fin Stokkers maakte Scherpen een enorme inschattingsfout en bij de 3-3 (in blessuretijd van José Rodriquez) greep niemand in de verdediging van FC Emmen in. De middenvelder mocht simpel binnenkoppen, ook omdat Scherpen een stapje maakte en niet meer kon reageren.