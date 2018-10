Deel dit artikel:













Hoogeveen nog steeds ongeslagen in hoofdklasse Hoogeveen blijft ongeslagen (Foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

VOETBAL - Hoogeveen wist zondagmiddag niet te winnen. Tegen Hollandia kwam de ploeg twee keer op voorsprong, maar twee keer kwamen de gasten terug. Ondanks de 2-2 blijft de ploeg van trainer Nico Haak nog ongeslagen in de hoofdklasse A.

Geschreven door René Posthuma

De ploeg uit Hoorn was in de tweede helft de iets betere ploeg, maar kwam in de dertigste minuut op achterstand door een treffer van Sadik Spijodic. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want ruim een minuut later maakte Kevin Giele, koelbloedig, gelijk (1-1).



Toch ging Hoogeveen met een 2-1 voorsprong rusten. Levon van Dijk was de maker van het doelpunt.



Gelijkspel

In een open tweede helft was de eerste kans voor de thuisclub, maar het schot van Daniel Manning had te weinig kracht. Na ruim een kwartier spelen in de tweede helft bracht Giele, met zijn tweede van de wedstrijd, de stand weer in evenwicht (2-2).



Ook in de tweede helft hadden de gasten het betere van het spel, maar ook Hoogeveen kreeg de nodige kansen, maar Andy Kreeft en weer Manning scoorden niet. Ondanks het gelijkspel blijft Hoogeveen



Haak kon naar afloop leven met een gelijkspel. "We speelden erg matig vandaag. Hollandia was beter vandaag, dus we hebben een punt gewonnen."