Drenthe Toen #5: Kanonskogel van de Bargerschans en onzichtbaar erfgoed

'Bommen' Bennie Maatje uit Erica vond een kanonskogel in zijn tuin. Het ding is waarschijnlijk afkomstig van verdedigingswerk de 'Bargerschans'. Verder horen we Paul Brood over het 'onzichtbare Drentse erfgoed', gaan we weer langs de grens met Herr Doktor Andreas Eiynck en horen we Drenten die getuige waren van de val van de Berlijnse Muur.

