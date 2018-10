Deel dit artikel:













Honderden nieuwsgierigen kijken vogels in Erica: 'Mijn man zeurt al jaren om een papegaai' Bezoekers kunnen de dieren voeren (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

"Clide, kom maar", roept een vrijwilligster van de World of Birds-foundation in Erica naar een zwarte neushoornvogel.

De grote vogel zit wat achterin zijn kooi vanwege de vele mensen die er voor staan. Honderden mensen kwamen vandaag naar de open dag van de vogelopvang in Erica. Het is de laatste open dag van in totaal vijf stuks.



Zeldzame soorten

"Ik weet niet waar deze drukte vandaan komt", bekent voorzitter Michel van der Plas. "Wij hebben zes procent van de papegaaien die in alle Europese dierentuinen bij elkaar opgeteld worden gehouden. En daar zijn ook soorten bij die nergens anders te zien zijn, dus dat vinden mensen toch wel mooi om te zien. Daarnaast zijn het veel ex-huisdieren. Dus de dieren zijn tam en het is leuk voor de mensen om met de dieren te kroelen en tegen ze te praten."



De stichting vangt verwaarloosde vogels op, of vogels waarvan de eigenaar overleden is. De vogels worden, als dat mogelijk is, herplaatst. De opvang draait op vrijwilligers en stagiairs.



"Mijn man zeurt al jaren om een papegaai. Dus wie weet, misschien", lacht een bezoekster.



"Het is heel mooi om te zien dat de mensen hier zo goed met de vogels omgaan", zegt Yvonne Dessens, die vanuit Leiden naar Erica gekomen is voor de open dag. "Dat ze van een sippe vogel weer een blije vogel maken."



'Jammer dat ze niet vaker open zijn'

De opvang in Erica is de enige van deze omvang in Nederland. Papegaaien en andere vogelsoorten komen van heinde en verre. "Er zijn veel zeldzame vogels te zien", zegt een enthousiast jongetje. "Ik vind het wel jammer dat ze niet vaker open zijn."



Volgens Van der Plas is dat ook niet aan de orde. "Daarvoor heb je een dierentuinvergunning nodig en die hebben wij niet. Daarnaast is het ook maar de vraag of het voor ons uit kan."



Wie graag een kijkje wil nemen in de opvang, moet nog even geduld hebben. Volgend jaar worden er weer nieuwe open dagen georganiseerd.