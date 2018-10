Deel dit artikel:













Live Europacup-handbal: Hurry Up - Olimpus '85 [afgesloten] Hurry-Up speelt tegen Olimpus '85 (foto: Hurry-Up)

Na de overwinning van gisteren op Olimpus '85 in de Challenge Cup staat Hurry-Up met anderhalf been in de volgende ronde van het toernooi.





Vandaag is de return. Wordt het opnieuw een grote overwinning, of krijgt Hurry-Up wat meer tegenstand? Bekijk het hieronder live. Het commentaar is van Stijn Steenhuis.