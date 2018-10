Smilde '94 blijft foutloos in derby tegen Hoogersmilde

VOETBAL - Smilde '94 heeft aan het langste eind getrokken in de derby tegen Hoogersmilde. Op eigen veld leverde de burenruzie in de vierde klasse D een 4-1 zege op.

Dankzij Jurgen Snijder beleefde Smilde een droomstart. In de derde minuut knalde hij prachtig vanaf afstand raak. De bal vloog via de paal tegen de touwen. In een kansenarme eerste helft kon het thuispubliek in de toegevoegde tijd opnieuw opveren. Vanaf de strafschopstip tekende Thom de Vries voor de 2-0.Bovensmilde had al snel na de pauze de aansluitingstreffer te pakken. Sebastian Gryglicki zorgde voor de 2-1. De promovendus kreeg daarna verschillende kansen op de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet in. Nathan aan het Rot was het dichtst bij de 2-2, met een inzet die tegen de lat belandde.In het vervolg van de wedstrijd liep Smilde verder weg bij de rivaal. Abel de Vries nam de 3-1 voor zijn rekening en het slotakkoord was voor De Vries. Met zijn tweede benutte penalty van de middag legde hij de 4-1 eindstand vast.Na drie wedstrijden heeft Smilde nog geen punt gemorst. De ploeg van trainer Max Hulsinga staat op doelsaldo tweede, achter HOC. Hoogersmilde is de nummer zeven van de ranglijst, met vier punten.