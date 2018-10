Defensie bouwt tijdelijk helikoptervliegveld bij Assen

Tientallen militaire vrachtwagens kwamen dit weekend aan op oefenterrein de Haar bij Assen. De mannen en vrouwen bouwen daar een vliegveld voor helikopters.

Een aantal vlaktes op het oefenterrein doet maandag, dinsdag en woensdag dienst als landingsplaats. Overal is bedrijvigheid, tenten en commandoposten worden opgezet. Er is brandstof voor de vliegtuigen en er zijn crashtenders, speciale brandweerwagens die gebruikt worden op vliegvelden.De militairen zijn hier vanwege de jaarlijkse oefening Falcon Autumn, die drie weken geleden begon. De Gelderse vliegbasis Deelen is de uitvalsbasis voor oefening. Assen is een tussenstop op weg naar Groningen waar woensdag uiteindelijk de laatste slag geleverd moet worden. "Wij zijn nu bezig om die actie voor te bereiden met een groot aantal ondersteunende eenheden", zegt commandant Nol van de Wiel.In totaal doen er zo’n 20 helikopters en vliegtuigen mee de oefening van de Luchtmobiele Brigade. Op de grond gaat het om 2.200 militairen uit Nederland en Duitsland. "Morgen komen de militairen en helikopters naar Assen", vertelt de commandant.Het is nog onduidelijk hoe goed de helikopters in de omgeving van Assen te horen zullen zijn, maar Defensie benadrukt dat de helikopters niet over de stad zullen vliegen. "Het zou zelfs zo kunnen zijn dat mensen in Assen helemaal niets horen", aldus Van de Wiel.Militairen die meedoen aan de oefening kwamen vorige week al in actie in Coevorden.