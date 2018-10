Deel dit artikel:













Motorrijder gewond bij ongeluk afrit A37 bij Veenoord Motorrijder gewond bj ongeval afrit A37 bij Veenoord (foto: persbureau Meter)

Bij een ongeluk tussen een auto en een motor bij Veenoord is een motorrijder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de afrit van de A37 naar de N376. De motorrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk.



Het is onbekend of de bestuurder van de auto gewond raakte bij het ongeval.