Achilles 1894 in Wijchen onderuit tegen AWC

VOETBAL - Achilles 1894 heeft in de Hoofdklasse A zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. Uit bij AWC in Wijchen verloor de ploeg van trainer Paul Weerman met 3-1.

"Onnodig", zo noemde Weerman de nederlaag na afloop. In de eerste 35 minuten waren wij de betere ploeg. We kregen genoeg kansen om te scoren, maar weten ze niet te benutten. Vervolgens valt een indraaiende vrije trap van AWC gelijk binnen. Vijf minuten later valt is de volgende kans ook gelijk raak. In plaats van 0-3, staat het dan 2-0."In de tweede helft kwam MSC er niet meer aan te pas. "Al met al kan je stellen dat we uiteindelijk verdiend hebben verloren. Na de rust hebben wij geen aanspraak meer gemaakt op een goed resultaat." De spelers van Achiles waren na de 2-0 achterstand geknakt. Iets dat Weerman zijn ploeg een klein beetje verwijt. "Ik vind dat we het daar hebben liggen. Ik wil altijd volledige strijd zien van mijn ploeg. Dat zag ik niet meer in de tweede helft."Achilles scoorde nog wel via Jean-Pierre N'Gouan, maar dat doelpunt was slechts voor de statistieken. Door de nederlaag zakt de ploeg uit Assen af naar de zevende plek in de Hoofdklasse A met tien punten.