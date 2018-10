Uitslagen en standen in zondagvoetbal

VOETBAL - Hoogeveen blijft de trotse koploper in de zondaghoofdklasse A. De formatie van trainer Nico Haak hield op eigen veld Hollandia op 2-2, waardoor de blauwhemden niet alleen ongeslagen blijven maar dus ook de nummer één in deze klasse. Alcides en Achilles 1894 verloren en zakken op de ranglijst, terwijl MSC voor het eerst wist te winnen.

In de 1e klasse F boekte VKW de eerste zege van het seizoen, was er een gelijkspel voor GOMOS en verloor Nieuw Buinen. De wedstrijd tussen vv Emmen en SVBO werd afgelast vanwege de thuiswedstrijd van FC Emmen tegen Fortuna Sittard In de 2e klasse K blijft Roden maar winnen. Na de 0-2 zege bij Helpman heeft de ploeg van trainer Harry Zwiers 9 punten uit drie duels. Opvallend genoeg scoorde Roden pas na de rode kaart voor Michel Wardenier. De andere Drentse club in deze klasse, Peize, pakte vandaag het eerste punt.In de 2e klasse L werd de stadsderby tussen FC Assen en Asser Boys met 3-0 gewonnen door de thuisclub en ging SC Erica voor de derde keer op rij onderuit. Ook Zuidwolde en FC Assen zijn nog puntloos in deze klasse, maar hebben slechts twee duels gespeeld.Bekijk hieronder de uitslagen en standen in het zondagvoetbal: