Samenvatting: FC Emmen - Fortuna Sittard FC Emmen - Fortuna eindigde in 3-3 (foto: Gerrit Rijkens)

FC Emmen is er in eigen huis weer niet in geslaagd te winnen. In een cruciaal duel met Fortuna Sittard gaven de Emmenaren een 3-1 voorsprong weg.