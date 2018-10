Monsterscore Hurry-Up, laatste 32 in Challenge Cup bereikt

HANDBAL - Hurry-Up heeft ook de return in de Challenge Cup tegen Olimpus-85 uit Moldavië met stevige cijfers weten te winnen. Na het heenduel (30-16) haalden de Zwartemeerders in Emmen opnieuw uit: 42-21.

In tegenstelling tot de wedstrijd op zaterdagmiddag , bij slechts 13-10 zochten beide partijen de kleedkamer op, maakte Hurry-Up in de return korte metten met de trage opponent uit de Moldavische hoofdstad Chisinau. Bij 10-2 vroeg Olimpus-85 de eerste time-out aan.Het trainersduo Remer/Kremer greep de return aan reservespelers ervaring op te laten doen op Europees niveau. Zo kwamen Kevin Bos, Aron Kieviet, Sander Bos en Harm Meijer - liefst vijf keer - tot scoren.Tommie Falke had één helft nodig om elf treffers te maken. Dat deed de international na rust (22-11). Op aangeven van de uitstekende invaller onder de lat René de Knegt werd de international uit Emmen op maat bediend. Daarmee zet de hoekspeler zijn subtotaal na één tweeluik in de Challenge Cup op 21 doelpunten.Bij de laatste 32 komt Hurry-Up in november het Portugese Madeira Andebol tegen. De eilandbewoners strandden vorig seizoen in de halve finale van de Challenge Cup.